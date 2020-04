‘Ni un muerto más’ piden médicos y enfermeras de Monclova

Escuchar Nota

"Exigimos equipo adecuado para todo el personal que puede estar en contacto con pacientes infectados, la contratación de más personal, material para atender a la gente, y que se le realicen las pruebas a todo el personal".

Poco después de las 8:00 horas, trabajadores del IMSS realizaron una protesta en urgencias de la clínica 7 por la muerte del doctor Walberto Reyes y por la falta de equipo contra coronavirus que tiene en terapia intensiva a otros 3 médicos.Con un pase de lista mencionando a los doctores que se encuentran en terapia intensiva, y con el grito de "Ni un muerto más",a las más de 50 casos sospechosos entre empleados.Fernando Salas, enfermero auxiliar de urgencias, dijo que "yo lo atendí sin saber", al trailero infectado de coronavirus, que ya murió y "ahora tengo todos los síntomas de la enfermedad pero se me ha negado la prueba".A punto del llanto comentó que se le "parte el corazón" que su hija no se le quiera acercar por miedo a contagiarse. "Desde el día 23 estoy solicitando la prueba y no se me atiende y lo peor es que voy a seguir infectando más gente", declaró.Ellos mismos han tenido que comprar las mascarillas que portan, los cubrebocas N95 con un costo de 150 pesos y que tienen que desechar cada 24 horas. si protestan los amenazan con levantarles actas administrativasEn la conferencia informativa se dijo quemás de la mitad de los médicos están incapacitados, no se han contratado más médicos, no tienen uno de planta cuando son pacientes prioritarios.