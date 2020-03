Nicaragua confirma el primer contagio por coronavirus

Escuchar Nota

"Toda persona que haya tenido contacto con él, toda persona de su familia que presente síntomas, inmediatamente se procederá a tomar la muestra para realizar la prueba", señaló.

El Gobierno dede uno de los 19 hospitales habilitados para atender esta enfermedad.La vicepresidenta nicaragüense,ante esa pandemia catalogada de "muy alto" riesgo de contagio por la Organización Mundial de la Salud (OMS).Murillo, esposa del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, dijo quey regresó al país el lunes pasado vía aérea.Explicó que, "presentó los síntomas, se hizo la prueba", dio positivo y está siendo atendido.La dignataria adelantó que le realizarán pruebas a todas las personas que han tenido contacto con el paciente, incluido los que viajaron en el vuelo y se encuentren en Nicaragua.Murillo aseguró que"con fiebre, dolor de garganta y tos seca".La funcionaria, que, aclaró que el primer caso confirmado de COVID-19 en Nicaragua es importado, es decir, resaltó, que fue contagiado fuera de las fronteras nicaragüenses.De esa forma, al igual que Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá.El Salvador y Belice aun no registran casos del COVID-19., a diferencia del resto de países de Centroamérica,Tampoco ha restringido la entrada ni movilidad en el territorio a ningún viajero, y ha dicho que no establecerá ningún tipo de cuarentena a los afectados.El sábado pasado,", en la que miles de simpatizantes sandinistas y trabajadores marcharon por la capital, pero sin la presencia de los convocantes y homenajeados, el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo.El Ministerio de Salud, que es el único que tiene las pruebas de laboratorio para confirmar los casos sospechosos de coronavirus, no ha informado cuántas pruebas ha realizado.