Nicki Minaj revelaría en Twitter que está embarazada

Escuchar Nota

“Filete. Camarón. Más mi famosa hamburguesa con queso. Muy bueno. He tenido antojo de carne roja y antojo de ensalada con jalapeños extra. Ordené nachos con pollo que no venían con jalapeños. ¿Quién hace eso? Wow", escribió la famosa cantante en uno de los tuits.



“No estoy vomitando. Pero las náuseas e ir al baño a hacer pipí no paran. Oh Dios mío, ¿qué creen que signifique esto chicos?".



“Sí, en un par de meses. El mundo no está listo todavía", respondió Nicki Minaj.



Pese a que considera quepara verla con el vientre abultado y aguardando a tener un pequeño en brazos, Nicki Minaj habría revelado en Twitter que está embarazada., esto debido a los comentarios que hizo durante una sesión de preguntas y respuestas en dicha plataforma.El revuelo comenzó cuando Nicki Mina habló de los alimentos que ha estado preparando durante la cuarentena, así como los antojos que ha tenido.Cuando un usuario señaló que el listado de comidas de Minaj podía tratarse de embarazo y cuestionó si la rapera también estaba "vomitando en la mañana y teniendo que ir al baño muchísimo", la cantante respondió:Por supuesto, los fanáticos de la intérprete pronto comenzaron a pedirle que compartiera una fotografía de su posible pancita de embarazo y que confirmara de una vez por todas la especulación.Esta no es la primera vez que Nicki Minaj se ve envuelta en rumores de embarazo. En julio del año pasado, la rapera participó en el tema Zanies And Fools, de Chance the Rapper, con unos versos que hacía referencia a que iba a casarse y a convertirse en mamá.La primera de las 'advertencias' ya la cumplió, ya que en octubre trascendió que la famosa contrajo matrimonio con Kenneth Petty. Ahora los fans tendrán que esperar un par de meses para saber si Minaj está en la dulce espera.Con información de Tribuna