Nicolas Cage se interpretará a sí mismo en nueva película

Ciudad de México.- El actor y productor estadounidense Nicolas Cage, ganador del Oscar y Globo de Oro, se interpretará a sí mismo en la cinta de ficción “The unbearable weight of massive talent”.



De acuerdo a The Hollywood Reporter, el estreno de la cinta, que será escrita y dirigida por Tom Gormican, será el 19 de marzo de 2021.



En esta trama, Nicolas Cage, en una versión ficticia de sí mismo, se encuentra desesperado debido a que está lleno de deudas, y busca conseguir un papel en una película de Quentin Tarantino, además debe lidiar con la tensa relación que tiene con su hija adolescente.



Su situación económica lo obliga a ir a la fiesta de cumpleaños de un millonario mexicano, quien es fan del actor por sus anteriores películas con el fin de mostrarle un guion que está desarrollando.



Sin embargo, la CIA le informa que ese multimillonario es un capo de la droga y que ha secuestrado a la hija de un candidato a la presidencia de México, por lo cual es reclutado por el gobierno de Estados Unidos para obtener información.



"The unbearable weight of massive talent” contará con el guion de Gormican y Kevin Etten, mientras que Kevin Turen será el productor.