Nicolas Cage será ‘Tiger King’

Ciudad de México.- Nicolas Cage interpretará en la ficción a Joe Exotic, personaje que ha visto impulsada su popularidad tras el éxito de la serie documental de Netflix, la demencial 'Tiger King'. El espectáculo vendrá servido por el showrunner de 'American Vandal'.



Se acaba de anunciar que la serie de ocho episodios está siendo producida por Imagine Television Studios y CBS Television Studios. Esta nueva propuesta se basa en un artículo del Texas Monthly titulado "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild", de Leif Reigstad.



La historia se centra en Joe Schreibvogel, también conocido como Joe Exotic, un excéntrico (y exótico) propietario de un zoológico en Oklahoma que lucha por mantener su negocio aún a riesgo de perder la cordura y la libertad. La serie explorará cómo se convirtió en Joe Exotic y cómo se perdió ante su propia creación.



Joe Exotic será la primera incursión televisiva en la carrera de Cage y la serie correrá a cargo de Dan Lagana, showrunner de 'American Vandal'. Lo más increíble de todo es que no se trata de la primera serie anunciada sobre el mundo de 'Rey Tigre'. Kate McKinnon será a Carole Baskin en una serie para Universal Content Productions. Según las fuentes, el estudio todavía está buscando un escritor para el proyecto.



La serie documental 'Rey Tigre' llegó el 20 de marzo a Netflix y rápidamente se convirtió en una sensación mediática con una audiencia de casi 35 millones de espectadores únicos en sus primeros 10 días de disponibilidad, según datos de Nielsen.