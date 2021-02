Nicolás, hijo de Érika Buenfil, celebra 16 años con vestido en TikTok

Escuchar Nota

“Hoy cumple años el amor de mi vida.. Gracias siempre por ser el niño que me llena de luz y energía en todo momento”, escribió la actrizen su más reciente publicación de Instagram que realizó este martes y compartió un pequeño video en el que recopiló algunas de las fotografías más emblemáticas de la vida deLa actriz es sin duda la, al que impulsa en cada cosa que el adolescente quiere hacer, pues en el marco de su cumpleaños,junto a su mamá en el que aparececolor amarillo, mientras que Érika usó una gorra azul con la visera hacia tras, una playera estampada y una bermudas, para hacer el lip sync de la canción “Rica y Apretadita” de El General, un momento pordespertó la risa de los miles de seguidores de los Buenfil.. Te deseo lo mejor del mundo porque te lo mereces. Mi Nic eres mi luz. YTe amo tú mamá”, concluyó el mensaje de Érika a propósito de la vuelta al Sol número 16 de su único heredero.llegó al mundo producto de la relación de dos meses, en 2004, entrprimogénito del expresidente de México.Érika registró a Nicolás con sus dos apellidos, ya que el papá no quiso hacerse cargo de su hijo, de hecho, en una conferencia de presa que dio en julio de 2004 para anunciar su embarazo dijo, ni me lo pregunten. De hecho, estoy sola en esto porque el padre no se quiere hacer responsable; y si no le cae el veinte pues yo seré papá y mamá, no seré la primera ni la última”.