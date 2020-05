Nicolás recorre las calles en búsqueda de su esposa

Escuchar Nota

“Es que ella de repente se trastorna y se sale del tejabán donde vivimos, pero tengo miedo porque aquella vez la encontraron al día siguiente pero ahora ya son seis días en que no sé de ella”, señaló.



Si usted la reconoce o la ha visto favor de comunicarse al teléfono 844 442 36 26 y solicitar hablar con don Nicolás.



Don Nicolás busca a su esposa, desde el viernes no tiene noticias de ella,Según el señor, ese día salió de su hogar, un tejaban en lapara recorrer las calles del sector sur-oriente de Saltillo, se gana la vida como pepenador.Al regresar a casa después de pepenar, su esposa siempre lo esperaba ya con la comida hecha, pero ese viernes no había plato en la mesa, ni luz en su tejabán, ella ya no estaba, se había salido.Don Nicolás sigue recorriendo las calles, no para pepenar, si no para buscar a su esposa.