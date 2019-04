Niega acusaciones

Fernando Delgadillo aseguró que las acusaciones de abuso que enfrenta son falsas.“Apelo al principio de presunción de inocencia que rige como derecho humano, porque les puedo asegurar con toda firmeza que las acusaciones que se me formulan de manera anónima son falsas”, dijo en un comunicado.Aseguró que las declaraciones, que no se sustentan de alguna forma, sólo tuvieron como consecuencia el buscar desprestigiarlo en el ámbito profesional y familiar.Delgadillo aseguró que estas denuncias sólo desprestigian al movimiento, ya que hace un uso indebido de las buenas intenciones del movimiento #MeTooMusicosMexicanos.“Una mujer, de forma anónima, señaló que estaba ‘aterrada de denunciar’ que yo era una persona que me aprovechaba de mi fama y posición de cantante para obtener beneficios de carácter sexual con diferentes mujeres.“También, esta persona me señala en las redes sociales como un sujeto violento, física, psicológica y emocionalmente con mis parejas”, detalló.