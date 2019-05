Niega Cannes entrada a directora de cine que llevó a su bebé

El Festival Internacional de Cine de Cannes se ha convertido en el centro de duras críticas por la manera en la que trató a una directora de cine que llevó a su bebé a la ceremonia.Greta Bellamacina, actriz y directora inglesa, fue invitada a Cannes 2019 para exhibir su película Hurt By Paradise. Sin embargo, el día de su proyección le impidieron la entrada al llegar con su hijo de tan sólo 4 meses de edad. Al parecer, el motivo es que el menor no se encontraba en la lista de invitados.Cuando la actriz llegó al sitio, los organizadores del evento la detuvieron e inicialmente rechazaron su entrada por completo al festival. Según informó The Guardian, que entrevistó Bellamacina, "tras un largo y estresante debate", se les permitió ingresar al área de acreditación, donde le dijeron que su hijo necesitaba pagar un pase de USD 335 (€300).Después de que ella se ofreciera a pagar la tarifa, le dijeron que su solicitud tardaría 48 horas en efectuarse, tras lo cual se le pidió que abandonara el sitio. Así fue como la joven de tan solo 28 años de edad, tuvo que marcharse del sitio pese a que en ese momento se estuviera presentando su película.Enfurecida por el trato que recibió, Bellamacina decidió hacer una declaración para The Guardian, donde contó su experiencia."Estoy indignada por lo absurdo de esta actitud retrógrada. Como si las cineastas necesitaran más obstáculos para alcanzar la igualdad en nuestra industria", dijo. Y agregó lo siguiente:“Irónicamente, mi película es sobre una joven madre soltera que trata de equilibrar su vida como escritora. En algunas escenas de la película es tratada de forma condescendiente, pero nunca de una manera tan ruda como lo hicieron conmigo en el festival de cine, hoy.”Tras la publicación de la noticia, Cannes emitió un comunicado lamentando los hechos y asegurando que este año se impulsaron nuevas medidas a fin de que las personas con niños pequeños pudieran asistir al festival"El Festival de Cannes y el Marché du film configuraron para esta 72 edición una política de bienvenida más activa para las madres que vienen a Cannes con sus hijos pequeños", dijo un portavoz."Desafortunadamente, la Sra. Bellamacina no estaba al tanto de estas nuevas disposiciones, y después de una comunicación deficiente de un oficial de seguridad y de un anfitrión de registro, se le negó el acceso que debió ser otorgado", concluyó.