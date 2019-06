Niega de León favorecer a empresas del ‘Mono’ Muñoz

El actual dirigente estatal del PAN, Jesús de León Tello, negó que durante su gestión como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), haya favorecido a la empresa Constructora Mayrán, supuestamente ligada a Juan Manuel “El Mono” Muñoz Luévano, actualmente testigo protegido del Gobierno de Estados Unidos.Dijo que no es la primera vez que sacan ese tema en el Congreso, y lo atribuyó a asuntos políticos.El diputado independiente Édgar Sánchez denunció que como delegado de la SCT, De León Tello fue intermediario para beneficiar a esta empresa.“Al inicio de la pasada Legislatura incluso pidieron informes a la Secretaría de la Función Pública, al órgano interno de control de la SCT, y ahí tiene el Congreso la Oficialía Mayor, la respuesta que todas las dependencias federales, órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación, y la Secretaría de la Función Pública donde nos responde al Congreso a petición de la bancada del PRI en ese momento, donde de León no tenía ningún señalamiento, investigación, ningún acto de corrupción y ninguna irregularidad”.Agregó que la Constructora Mayrán tiene operando en Coahuila muchos años, y aclaró que las asignaciones de obra que ha obtenido son a través de concursos nacionales.Acusó a Édgar Sánchez de no actuar solo, y de utilizar al Congreso para litigar asuntos personales. “Lamentable es que se utilice el Congreso para litigar”, agregó.