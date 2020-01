Niega Encinas que México sea muro de EU

Escuchar Nota

"De ninguna manera (es el muro de EU)", sostuvo el funcionario a pregunta expresa.



"Aquí es un caso excepcional el de México, donde se hace una oferta puntual a la población que quiere llegar a los Estados Unidos para que obtenga refugio, para que obtenga una visa de visitante temporal, para que tenga una visa de trabajo en nuestro país, es un caso excepcional y único en el mundo".

"Yo no veo una crisis migratoria, veo un grupo muy focalizado, muy marginal respecto al volumen de la migración tradicional en nuestro País, pero que todos deben ser atendidos respetando sus derechos", mencionó.

"Hay que recordar que las caravanas anteriores llegaron a ser de hasta 15 mil personas, hoy fue una cifra mucho menor, con una composición totalmente diferente".

"Ha habido dos ofertas puntuales, desde ofrecer un puesto de trabajo en su lugar de origen, con los programas de cooperación que se están haciendo, que están por instrumentarse en Honduras, o su incorporación a programas de empleo en nuestro País", comentó.



"Yo creo que es una oportunidad de integración que deben valorar de manera muy importante, y entender que nosotros no podemos dar ningún tipo de salvoconducto para ir hacia los Estados Unidos y se tiene que cumplir con la legislación vigente en nuestro País".

"Más aun, cuando hemos tenido problemas de violencia en la frontera, o incluso cruzando la frontera se han presentado situaciones inadmisibles para la población migrante", abundó.



"Yo creo que debe cambiar el paradigma de la migración en la región, hoy no solamente hay que entender que México es un país de expulsión, de tránsito, de retorno, sino hoy tenemos que avanzar hacia la integración en la región".

"Debe ser ese el eje central, enfrentar el tráfico de personas, garantizando los derechos humanos de las personas que quieran venir a insertarse a la vida nacional, o que requieran apoyo humanitario o de refugio en el País", añadió.

México no es el muro migratorio de los Estados Unidos, afirmó el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.Especialistas afirmaron que desde la reforma a Ley de Migración del 2011, el Gobierno federal no había desplegado un operativo de contención migratoria tan fuerte como el visto en los últimos días en la frontera sur.En el contexto de este operativo para evitar que los migrantes entren a territorio nacional y avancen a la frontera con Estados Unidos, Encinas rechazó que haya una crisis migratoria.Encinas consideró que los migrantes de la caravana centroamericana deben atender las oportunidades que les está brindando el Gobierno federal.No solamente de refugio o atención humanitaria, dijo el Subsecretario, sino de incorporación a procesos productivos.El subsecretario recalcó que México no puede permitir el tránsito de indocumentados por el País, solo para que sean deportados en los Estados Unidos.Tras sostener una reunión con un colectivo, Encinas también destacó que el año pasado se desmantelaron bandas internacionales de tráfico de personas.