Niega Enrique Krauze conocer a Ricardo Sevilla

El historiador Enrique Krauze niega conocer o haber tenido un encuentro con Ricardo Sevilla, quien lo acusó de encabezar una campaña negra contra Andrés Manuel López Obrador en 2018.El escritor presentó como evidencia un boleto de avión y la reservación de un hotel en Monterrey, Nuevo León, los cuales coinciden con la fecha en que, según Sevilla, supuestamente se reunieron en la Ciudad de México.Ricardo Sevilla aseguró que conoció a Krauze el jueves 3 de noviembre de 2016 en el restaurante Maison Kayser, en una cita pactada a las 18:00 horas, de acuerdo con una nota del portal EjeCentral basada en un informante anónimo a quien se identifica como "Miguel Ángel" (quien a la postre resultó ser el propio Ricardo Sevilla).Las pruebas indican que ese día Krauze abordó el vuelo AM 910 a las 08:50 horas con destino a Monterrey, donde pernoctó en el hotel Quinta Real, y regresó a la Ciudad de México hasta el día 4 de noviembre.Ricardo Sevilla se presentó el pasado lunes 18 de marzo en el programa Aristegui Noticias y ahí afirmó que un grupo de intelectuales, encabezado por Enrique Krauze y patrocinado por empresarios, ejecutó una guerra sucia durante la campaña presidencial de 2018.Pese a lo anterior, durante la entrevista de radio Sevilla cayó en una contradicción de fechas al señalar que el encuentro sucedió no en noviembre, sino en septiembre de 2016."En 2016 trabajaba como editor de política y sociedad en el periódico Excélsior, en aquellas fechas publicaba en los artículos centrales. En alguna ocasión escribí sobre Emilio Uranga, gracias a este texto Fernando García Ramírez entró en contacto conmigo”."Me dijo: 'queremos conocerte'. Pregunté: '¿quiénes?'. Se refería a Krauze y a él, hablaba como una sola entidad. Me invitaron a desayunar a Maison Kayser de Oasis Coyoacán. Se pospuso el encuentro. Y me dijeron que nos reuniremos una tarde de septiembre de 2016 en el Maison Kayser de Oasis Coyoacán", contó.