Niega EU negociaciones con México para levantar embargo por vaquita

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Estados Unidos negó haber dado su aval a la nueva estrategia de atención integral para el Alto Golfo de California, que prepara el Gobierno de México, con el fin de eliminar el embargo pesquero impuesto a la región desde agosto de 2018, por la falta de resultados en la protección de la vaquita marina y el combate al tráfico ilegal de pez Totoaba.



El plan, que supuestamente estaba a punto de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), desde principios de julio, busca además evitar mayores sanciones comerciales contra México, por parte de los países miembros de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).



En una comunicación directa con Excélsior, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, aclaró que el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS), no ha recibido ningún borrador de acuerdo o paquete regulatorio que sirva para reconsiderar el retiro de la “comparabilidad” a las pesquerías mexicanas, que es una certificación que se requiere para poder exportar al mercado norteamericano.



La Ley de Protección de Mamíferos Marinos de Estados Unidos, faculta al gobierno a prohibir la compra de productos pesqueros a los países que no puedan comprobar que cuentan con una regulación comparable a los estándares vigentes en sus mares (comparabilidad), para evitar las capturas incidentales de especies protegidas.



Hasta la fecha (21 de agosto), NOAA Fisheries no ha recibido una solicitud del Gobierno de México para recuperar la comparabilidad de las pesquerías que operan en el Alto Golfo de California, que actualmente están sujetas a restricciones de importación.



El embargo actual sobre camarón, chano, sierra, curvina y otros peces de aleta del Alto Golfo de California permanece vigente y permanecerá vigente hasta que México reciba la comparabilidad de las pesquerías afectadas”, informó John Ewald, director de Asuntos Públicos de Pesquerías de la NOAA.



En la conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional del pasado 10 de julio, Víctor Manuel Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), aseguró que la estrategia integral para el Alto Golfo, ya tenía el visto bueno de la administración de Donald Trump.



Yo diría que se han venido atendiendo con mucha responsabilidad los irritantes, si les podemos llamar así, que hoy en día están en la mesa entre Estados Unidos y México… La semana próxima, porque efectivamente hay una amenaza de embargo pesquero, la semana entrante vamos a tener ya la publicación del acuerdo consensado con Estados Unidos y de esta forma evitar el embargo (sic)”, destacó.



El propio director general de Planeación, Programación y Evaluación de Conapesca, asegura que el plan del gobierno mexicano se discutió con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, y se llegó a un acuerdo que hay que “empezarlo a caminar”.



Tanto en conversaciones privadas como públicas con los líderes de pescadores de San Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara, Sonora, Bernardino Muñoz Reséndez insiste que la NOAA avala la estrategia que busca recuperar la “comparabilidad de las pesquerías mexicanas para levantar el embargo pesquero en el Alto Golfo de California.



Nosotros hemos asumido una visión más allá, tenemos que incorporar todos los intereses que están atrás y hemos logrado ya un acuerdo con los Estados Unidos para la devolución de la comparabilidad, la cual ratifica la prohibición de redes de enmalle”, aseguró el funcionario de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), en un reunión virtual con pescadores el 27 de julio.



La nueva estrategia de atención integral para el Alto Golfo de California tiene también el objetivo de demostrar a los países miembros de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, avances en el rescate de la vaquita marina y acciones concretas para evitar el tráfico ilegal de pez Totoaba.



El plazo establecido es hasta octubre y de lo contrario, existe la amenaza de que se prohíba la exportación de especies mexicanas incluidas en la CITES, como aletas de tiburón, trofeos de caza de borrego cimarrón o venta de madera de caoba.



Con información de Excélsior