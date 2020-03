Niega FGR copia de investigación a Sandoval

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) negó al ex Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, una copia de la investigación que lleva a cabo en su contra por un presunto enriquecimiento ilícito.



El pasado viernes Estados Unidos designó a Sandoval, esposa e hijos, como inelegibles para recibir visas a ese país, porque se presume que el ex Mandatario recibió sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



El ex Gobernador presentó la semana pasada un amparo para reclamar la negativa de proporcionarle una copia de la carpeta de investigación que integra la Dirección General de Asuntos Especiales de la FGR.



Sin embargo, fue hasta ayer cuando Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez Tercero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, admitió su demanda de garantías.



Según los registros judiciales, el 22 de enero y 11 de febrero de este año el nayarita presentó por escrito sus solicitudes, sin embargo, la Fiscalía no le acordó ninguno de ellos y, por consecuencia, tampoco le notificó la respuesta.



El indiciado no solicitó la suspensión de los actos de la FGR.



Mejía Ojeda acordó llevar a cabo el próximo 30 de marzo la audiencia constitucional en este juicio de garantías, una diligencia que, una vez celebrada, permitirá al juez dictar la sentencia del amparo en esta primera instancia.



El 28 de marzo de 2017 la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) detuvo en San Diego, California, a Edgar Veytia, Fiscal de Nayarit durante parte de la administración de Sandoval y quien luego se declararía culpable de narcotráfico.



A raíz de esta captura, los problemas legales para su ex jefe empezaron a agravarse. En agosto del mismo año, REFORMA publicó que Estados Unidos le había cancelado la visa al todavía Gobernador.



El 17 de mayo de 2019 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a Sandoval en su "lista negra" de personas designadas por colaborar con el narcotráfico y la corrupción.



En aquel momento, la OFAC acusó que desde 2008, cuando era Alcalde de Tepic, Sandoval "malversó activos estatales y recibió sobornos de organizaciones narcotraficantes" como el CJNG, los hermanos Beltrán Leyva y Raúl Flores Hernández "El Tío", a quien relacionaron con el ex futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez.



El mismo día del anuncio de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas del nayarita y su familia, a quienes la semana pasada el Secretario de Estado, Michael Pompeo, designó como inelegibles para recibir visas por su relación con el narcotráfico.