Niega gobernador de Durango rumores sobre boda de su hija

El gobernador de Durango José Rosas Aispuro Torres negó que su hija haya contraído matrimonio la semana pasada con una gran fiesta“Ellos lo que buscan es confundir a la sociedad, hay quienes ven que el tema de salud lo estamos resolviendo no con la rapidez que quisiéramos porque es un tema no solo del gobierno sino de la sociedad”, expresó.“A nosotros nos cierran nuestros negocios y el gobernador está haciendo una fiesta, eso es perverso, eso no es digno de un ser humano”, concluyó.con información de Excélsior