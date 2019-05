Niega INE censura con freno a conferencias mañaneras

Se determinó ampliar la medida a todos los medios de comunicación social oficiales, incluyendo portales gubernamentales y cuentas de redes sociales operadas por el Gobierno. El @INEMexico NO ordenó ningún "bloqueo" a red social alguna. — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) 29 de mayo de 2019

El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, negó censura al Presidente Andrés Manuel López Obrador al suspender la transmisión íntegra de sus conferencias mañaneras en medios de comunicación electrónicos y en plataformas digitales del Gobierno federal en las entidades con elecciones."Presido el órgano que es garante de la democracia y una de las premisas de la democracia es la libertad de expresión, así que en este país afortunadamente todo mundo tiene derecho a expresarse", aseguró."Pero también soy el titular de un órgano que preserva la vigencia del marco constitucional, que es el sustento de nuestra democracia, y lo que hizo ayer la Comisión de Quejas no fue otra cosa que aplicar la Constitución, que establece, con todas las letras, que la propaganda gubernamental está prohibida durante los procesos electorales".Entrevistado en el INE, el consejero aseguró que si la medida podría operar en futuras elecciones, por lo que pidió a quienes no están conformes, acudir a tribunales."Si estas decisiones no son impugnadas y, por lo tanto, adquieren definitividad, validez plena, o si son impugnadas y son ratificadas pues por supuesto que son un precedente que tendrá validez en los futuros procesos electorales.