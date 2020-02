Niega jueza libertad a líder de Partido Joven

Escuchar Nota

Carlos Rodríguez | Néstor González | Saltillo, Coah.- Al considerar que el exdirigente del Partido Joven, Édgar Puente, podría huir de ser dejado en libertad, la jueza Rebeca del Carmen Monsiváis Pechir decidió que este permaneciera recluido en el centro penitenciario; según las acusaciones ventiladas ayer domingo durante la audiencia, la reparación del daño podría superar los 8 millones de pesos; uno de sus hijos, citado como testigo, abandonó la sala atropelladamente.



La juez dictó la medida cautelar subrayando que había factores de riesgo para la sustracción del imputado, por lo que la manera de garantizar que permanezca para el debido proceso es que esté recluido en el Centro Penitenciario Varonil de Saltillo y así evitar que el imputado abandone la ciudad, pues a decir de la jueza, Édgar Puente carece de arraigo en el distrito judicial, ya que durante las diligencias no se le pudo encontrar en el domicilio que aseguraba vivir y que corresponde a las oficinas del extinto partido; ni en el otro que refirió en Ramos Arizpe.





Temen que escape exdirigente del PJ



Según los argumentos del Ministerio Público, para que el exdirigente del Partido Joven, Édgar Puente, permanezca en prisión, es que no mostró voluntariedad para aclarar los hechos ni reparar el daño que asciende a más de 8 millones de pesos.



Lo anterior tras las modificaciones que según el dictamen de topografía de la Fiscalía General del Estado, afectaron y dañaron al predio rural La Pasta, que colinda con el ejido La Minita, donde se derribó la cerca, se quitó vegetación y se fraccionó el predio, incluso hasta se instaló una caseta de ventas.



El domingo, tras la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal, se expuso que Ángel Édgar Puente Sánchez, ingresó con violencia acompañado de una veintena de personas para apoderarse del mencionado predio el 19 de octubre de 2017; se le dictó prisión preventiva, acusado del delito de despojo, al presuntamente ocupar y lotear el predio rural de más de 350 hectáreas que pertenece al Grupo Inmobiliario Jirafa, según detalló el Ministerio Público.



Durante la audiencia inicial, uno de los hijos de Puente Sánchez, el cual ya había sido citado a declarar, abandonó la sala vociferando una queja poco audible, pero que fue suficiente para que la juez pidiera al guardia custodio tomar las medidas necesarias para garantizar la tranquilidad en el recinto.



Será el próximo viernes 28 de febrero, a las 9:30 horas, cuando se lleve a cabo la audiencia intermedia.



En tanto su abogado defensor, José Ángel Siller Puente, solicitó que se le faciliten los cuidados médicos necesarios, ya que Édgar Puente padece diabetes y tiene un marcapasos en el corazón.





De luchador a empresario



En 2012, Édgar Puente fundó el Partido Joven, cuya dirigencia cedió tiempo después a su hijo, Édgar Puente Ríos. Luego perdieron el registro y se convirtieron en el Partido de la Gente, que impulsó a Humberto Moreira a una diputación en la elección de 2017, la cual perdió.



Durante esa campaña, surgieron algunas diferencias con Moreira, al grado de que durante una visita del entonces candidato a Gobernador del PRI, Miguel Ángel Riquelme a las instalaciones del Partido Joven, Puente Sánchez lo ignoró y apenas le tendió la mano para saludarlo, lo cual no cayó bien en el ánimo ni de su protector ni del actual Gobernador de Coahuila.



Desde su ingreso a la política, Édgar Puente empezó a prosperar económicamente, y creó la inmobiliaria Pusa, a través de la cual desarrolló algunos proyectos de construcción.



Sin embargo, antes de su detención el sábado, ya había sido acusado de despojo. En octubre de 2017 ingresó por la fuerza con maquinaria a un predio en la colonia La Minita, propiedad de un empresario local.



Entre 2016 y 2017, Puente Sánchez destinó 1.73 millones de pesos al autoarrendamiento de propiedades para el entonces Partido Joven. Es decir, utilizó recursos públicos que le entregó el Instituto Electoral de Coahuila para rentar propiedades a su propia empresa inmobiliaria y utilizarlas para la operación del partido que fundó y dirigió.