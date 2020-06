Niega Justin ser violador

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Aunque pareciera que el joven cantante Justin Bieber por fin encontró la estabilidad en su vida, los problemas llegan una vez más, pues ahora una influencer lo acusa de abusar sexualmente de ella.



Pero este no sería el único caso que se le adjudica al vocalista y al parecer se habría dado en la etapa más rebelde, donde el consumo de drogas y alcohol le eran algo habitual.



Primero fue el testimonio de Danielle, una chica que según su relato fue violada, por lo que su confesión dio vuelta en las redes sociales.



Ahora quien se sumó a las acusaciones es Kadi, una influencer americana quien narró lo que vivió en 2015 de la siguiente manera: “Igual que Danielle, fui asaltada sexualmente por Justin Bieber”, manifestó en su cuenta de Twitter.



El relato señala que ella fue como una fan a verlo en Nueva York, junto con otras “bielebers”.



En las altas horas de la madrugada, fue que el guardaespaldas de Justin, fuera del hotel, “me encontró atractiva y me dio su número”. Posteriormente la contactaron y la ingresaron a su habitación junto a otras chicas.



Ahí, ella recibió toqueteos sin su consentimiento y el cantante la hizo suya, pero no denunció por miedo.



Ante esto, el canadiense afirmó en su cuenta de Twitter que eso no es cierto, ya que en ese momento estaba en pareja con Selena Gómez y que tiene pruebas contundentes de que eso es totalmente mentira.