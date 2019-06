Niega ‘Mijis” proyecto para crear un partido político

El diputado local potosino Pedro Carrizales Becerra, conocido como “el Mijis”, negó que tenga un proyecto para formar un partido político y aclaró que sus comentarios fueron sacados de contexto, en un “cotorreo” que tuvo con periodistas fuera de cámara.Entrevistado por Notimex, El Mijis refirió que lo que sí está impulsando es su cruzada nacional Movimiento México Más Chido, que inició en el año 2015, en el cual mediante redes con la sociedad civil apoyan a grupos vulnerables, le dan voz a los jóvenes y pugnan por un país más justo e igualitario.El legislador local emanado de la coalición Juntos Haremos Historia aclaró que recientemente, tras sostener una entrevista con un grupo de reporteros, se le cuestionó el por qué viajaba por todo el país, a lo que respondió que organizaba su movimiento.“Pero fue hasta fuera de cámaras, y luego preguntan, algo así como un partido, les digo sí, podría ser, y me dicen, cómo se llamaría, y les dije Mijis, de puro coto (cotorreo); en realidad mi objetivo es crear hermandad en diferentes estados, que es luchar por esto, que es un México con igualdad”, refirió.Sobre los dichos de que invitaría al supuesto proyecto de partido al jalisciense Pedro Kumamoto, "el Mijis" refirió que la convocatoria es para que apoye México más Chido.“Pero no solo a él estamos invitando al movimiento, también a la diputada Tatiana Clouthier, y a otros políticos independientes, de Morena y gente de lucha, que hace trabajo en favor de los chavos y de toda la gente que no tiene voz, de la gente que para muchos somos invisibles”.Carrizales Becerra recordó que en la plática que tuvo recientemente con los reporteros “off the record”, le preguntaron por el número de sus seguidores, contestándoles que eran unos 600 mil.“Y me dicen, algo así como un partido, les digo pues podría ser, como decir somos mucha gente, pero fue así; si quisiéramos, podríamos hacer eso (un partido) pero no, estamos enfocados en nuestro trabajo".Este miércoles, en su cuenta de Twitter, Pedro Carrizales escribió: “El Mijis Partido es puro cotorreo, fue un comentario 'off the record' ja ja también ando sacando la marca 'Cuidado con el Mijis' y los 'Mijis-Nike'. La verdad yo estoy al 100 con el PT, Morena y López Obrador ya se la saben".El diputado que fue chavo banda, malabarista y albañil, negó ser un rijoso o busca pleitos, como se le ha catalogado por algunos altercados y peleas que ha tenido, y aseguró que a mucha gente le incomodan sus propuestas y algunas denuncias.