Niega PAN haber organizado las marchas contra AMLO

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, negó que la marcha de ayer contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en 10 entidades de la república haya sido respaldada por su organización política.“La marcha que vimos el día de ayer fue una marcha de la sociedad. Nosotros ahí no participamos como dirigencia del Partido Acción Nacional, hubo mexicanos que simpatizan con cualquier proyecto político, expresaron libremente lo que creían, lo que pensaban, lo que quisieron decirle al presidente de la República”, subrayó.En entrevista afirmó que fue una marcha convocada por la sociedad, en la que los mexicanos le dijeron al gobierno: ”¡Ya basta! Toma buenas decisiones, danos seguridad y corrige el rumbo en materia económica”.Sostuvo que también fue un recordatorio para el presidente de la República de que fue electo solo por una tercera parte de los mexicanos y resaltó que incluso en varias encuestas su aprobación empieza a caer debido a sus pésimas decisiones en materia económica y en seguridad.Cortés Mendoza señaló que debemos apostar a que le vaya bien al presidente para que le vaya bien a todos los mexicanos, pero debe asumir que gobierna para todos y no solo para quienes votaron por él. Acción Nacional, dijo, será contrapeso y una oposición inteligente.“Una oposición que propone soluciones, una oposición que genera alternativas, una oposición que señala con valor y decisión todo aquello en lo que no coincide, una fuerte oposición, una clara oposición, pero también constructiva, como siempre lo ha sido Acción Nacional”, destacó.Aseguró que ese rol se adoptará en los 11 gobiernos estatales y más de 400 municipales de Acción Nacional, porque es ahí donde se deben dar resultados a la gente y a la vez ser una oposición firme, clara e inteligente.El dirigente panista aseguró que su partido está dando la batalla en Baja California y en Puebla, a pesar de la estrategia montada desde el Gobierno de la República para usar los programas federales en favor de los candidatos de Morena.Por lo que respecta a las presidencias municipales en disputa, destacó que “vamos a ganar las tres, traemos buenos números, traemos buenos datos; vamos a ganar Aguascalientes, vamos a ganar Durango y vamos a ganar Mexicali”.