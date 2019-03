Niega Tijuana ser la ciudad más violenta

Autoridades en Baja California negaron que Tijuana sea la ciudad más violenta del mundo, pues consideraron que los índices de criminalidad han disminuido.El Alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro aseguró que quienes aseguran que Tijuana es la más violenta tienen intereses políticos, debido a que Baja California tendrá elecciones este 2 de junio.Reconoció que hay un problema para reducir los homicidios ya que el Gobierno federal ha abandonado a la ciudad."Estamos haciendo lo necesario para bajarle al tema (de inseguridad)", afirmó, "más de 1 mil detenidos con arma de fuego, (pero) el trasiego de drogas, ¿dónde nos dejó el Gobierno federal durante los últimos 30 años? Inclusive apenas el actual nos asigna policías y no todos los que necesitamos"."No es un tema que tenemos que negar o pretender ocultar, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es revisar la metodología de ese estudio, y dos ¿qué ciudad está en elecciones ahorita? Tijuana. Entonces en mucho de esto hay un dolo. Y lástima que a veces todo le creemos a internet", aseveró.El Munícipe afirmó que van 1 mil 580 detenidos con armas de fuego en Tijuana."Estamos haciendo el trabajo necesario para bajarle pero también una exigencia al Gobierno federal el trasiego de drogas, ya párenle, aquí hay un Alcalde que les va a señalar, no impiden (la droga) por mar ni por tierra."Es preocupante el dolo con el que se da a conocer la nota, ¿por qué no refieren los índices de criminalidad que se han dado a la baja? Es una nota dolosa con un fin político electoral", añadió.Por su parte, el Gobernador de Baja California Francisco Vega de Lamadrid también negó que Tijuana sea la ciudad más violenta del mundo."Por el contrario, los índices delictivos demuestran claramente la disminución de delitos en los últimos diez años", sostuvo en un comunicado.Resaltó que Tijuana es una de las regiones que más inversión extranjera registra y una de las más visitadas de México, además destaca por el turismo nacional e internacional que llega diariamente."Presenta una de las tasas de generación de empleos más elevadas del País y sobre todo, cada día llegan cientos de mexicanos de todas partes del País y de otras naciones", agregó.Es importante resaltar y como lo indica la incidencia de delitos registrados, en el municipio de Tijuana se presenta una franca disminución de todos los delitos desde hace al menos 5 años, con excepción de las víctimas de homicidio, delito que en un 90 por ciento se encuentra directamente relacionado con los enfrentamientos de grupos delictivos dedicados al narcomenudeo.En este sentido negó categóricamente que Tijuana sea la ciudad más violenta del mundo, agregando que la violencia se debe medir con base en base la totalidad de los delitos, y no únicamente por un tipo de delito.De 2008 a la fecha, la incidencia delictiva general ha sido la más baja, excepto en 2016. En 2018, Tijuana presentó una baja del 40 por ciento respecto del año 2008, destacan los números que el Gobierno del Estado difundió.Por otra parte, el delito de robo a comercio, en 2018 presentó una disminución del 29% respecto a 2017, y comparado con el año 2008 descendió un 37%.En 2018, el delito de secuestro presentó una disminución del 89 por ciento comparado con 2008, de acuerdo a cifras del Gobierno estatal.Acusan que población se acostumbró a la violenciaEl Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Juan Manuel Hernández Niebla, indicó que la sociedad debe dejar la sumisión."La sociedad debe dejar la sumisión para hacer frente a la inseguridad y poder exigir a los gobernantes el derecho básico y elemental a la seguridad", dijo.Durante su participación en el Foro Internacional Anticorrupción "Arriba el norte, abajo la corrupción", refirió que la sociedad se ha acostumbrado a los índices de violencia, y suele quejarse por redes sociales, pero no denuncia los delitos que le afectan.Señaló que la inseguridad y la corrupción tienen su raíz en la impunidad y que ésta a su vez va relacionada con la falta del estado de derecho."La coordinación y profesionalización policiaca, la administración y procuración de justicia y la prevención del delito, son elementos que deben de trabajarse juntos para garantizar la seguridad", expresó Hernández Niebla.Al hacer alusión a los programas de prevención del delito, dijo que suelen ser usados para propósitos electorales, y que los gobiernos los buscan para generar clientelismo político.Indicó que las soluciones a la inseguridad deben estar inspiradas en la prevención, en la participación ciudadana y en la transparencia.Durante el presente año, el Gobierno del Estado resalta:o El secuestro registra una disminución del 100%.o El robo de vehículo una disminución del 25%o El robo a casa habitación ha disminuido el 18%o El robo a comercio presenta una disminución del 21%o El robo con violencia ha disminuido el 2%o El homicidio presenta una disminución del 1%