Se niegan 22 productores de carbón a vender a la CFE

Sabinas, Coahuila-. De los 75 productores de carbón que tuvieron el visto bueno de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como proveedores, 22 no firmaron el contrato y algunos de los que sí lo hicieron contemplan desistirse, por el riesgo de incumplimiento ante las especificaciones que se les requieren, señaló Eduardo Aguirre Jiménez, presidente de la Unión Nacional de Auténticos Mineros.



Destacó que el contrato de la CFE para surtirle de carbón es “agresivo” y unilateral, pues no da margen para compensar el mineral de la Región Carbonífera en los niveles de ceniza o azufre que antes podían hacerlo dentro de una semana.



“Los que ya firmamos estamos pensando en desistirnos, todavía no entregamos las garantías, porque es un contrato muy agresivo en cuestión de que si hay un error en un porcentaje del FSI (Índice de Expansión), que siempre se había manejado en castigo monetario bajo -por cada punto rebajaban 5 pesos-, y ahora si pasas de ese parámetro, se quedan con el carbón, no pagan y no cuenta el volumen que tienes en tu pedido”, explicó.



Eduardo Aguirre manifestó que el martes sostuvieron una reunión con un encargado de Desarrollo Social de la CFE de México, a quien le expresaron la situación del contrato sin beneficio al productor y generación de un costo alto y pérdida de empleos de no lograr la especificación porque el carbón coahuilense es diferente al de Río Escondido, que considera la Comisión.



Comentó que el funcionario se sorprendió cuando le dijeron que no hubo mesa de diálogo antes y todo fue por correo electrónico con una persona llamada Karina Tavera Franco, quien no contestaba dudas.



Aguirre Jiménez indicó que hay varios detalles adicionales en el contrato como la modificación que hizo la CFE en el poder calorífico superior, que era de 4 mil 790 como mínimo, y en el contrato lo pusieron en 4 mil 970, lo que es una diferencia que afecta de manera considerable.

Dijo que está programado que comiencen a surtir carbón a la CFE a mediados del presente mes, pero aún hay muchas dudas.