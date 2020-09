Niegan a Billy Álvarez suspensión definitiva de orden de aprehensión en su contra

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A Guillermo Álvarez Cuevas, ex presidente de Cruz Azul y ex director de la Cooperativa cementera, le fue negado la suspensión definitiva de cualquier orden de aprehensión, o comparecencia.



Según diversos medios, el juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, negó la suspensión a un recurso presentado el 27 de agosto, cuando un juez le otorgó la suspensión provisional.



El paradero de Guillermo Álvarez es desconocido, al igual que el de otros directivos como Mario Sánchez, director financiero; Eduardo Borell, director jurídico; Víctor Garcés, ex directivo de la Cooperativa, y el abogado Ángel Junquera, todos con orden de aprehensión.



En estos momentos la cooperativa y el club deportivo son comandados por los directores del Consejo de Administración y Vigilancia, Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín, quienes han tenido diversas reuniones con el director deportivo del club, Jaime Ordiales y la plantilla de futbolistas.