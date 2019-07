Niegan a Lozoya suspensión definitiva vs bloqueo de cuentas

Un juez negó la suspensión definitiva al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en contra del bloqueo de sus cuentas bancarias que ordenó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ante la sospechosa de “lavado” de dinero.Además, Gabriel Regis López, titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa, solicitó que el ex funcionario informe si desea ampliar su demanda de amparo.El 20 de junio pasado, el juzgador había otorgado la suspensión provisional a Lozoya para acceder a una cuenta bancaria.Sin embargo, el 3 de julio el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó la medida, luego de que la UIF le presentó un oficio de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), fechado el 30 de abril, que confirma que existe una investigación contra el ex director de Pemex por posibles operaciones de lavado de dinero.La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que el congelamiento de cuentas de la UIF puede ser suspendido por un juez, excepto cuando haya una petición de colaboración por una investigación internacional.Con información de Milenio