Niegan acceso a Kuri, dueño de Veracruz a Federación Mexicana de Futbol

El fin de losestá cada vez más cerca. Aactual dueño del Veracruz, le fue impedido el acceso a la, donde este martes se llevará a cabo una junta de dueños en la que se haría oficial la desafiliación del equipo.Los innumerableshabrían provocado que la relación llegara a un punto de no retorno y en el que Kuri ya no tiene cabida.se disponía a ingresar a las instalaciones, un apoderado de la FMF le notificó que tenía prohibido el acceso, con fundamento en el artículo octavo del reglamento interno de la: "Solo tendrán derecho a asistir a las asambleas, los clubes que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos a través de su respectivo dueño, representante titular y/o representante suplente", argumentó el personal.Tras la notificación Kuri atendió a los medios de comunicación: "Ya me lo esperaba, así se manejan. Ellos no notifican, todo su plan lo hacen abajo del escritorio, hay que esperar. Pobre hombre que vino a leer, estaba hasta temblando y no se identificó".Lejos de retirarse, el dueño de lospermaneció en las afueras de las instalaciones de la FMF, asegurando que se quedará "hasta que se aburra".Hora y veinte minutos después,abandonó las instalaciones de laAntes de marcharse, uno de los representantes legales de Fidel Kuri bajó del vehículo para preguntar en las instalaciones de la FMF si podía al menos ingresar Fidel Kuri Mustieles,; el acceso le fue negado.Fidel Kuri Mustieles, presidente del Veracruz, mostró su, aunque no lo dejaron pasar.