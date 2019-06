Niegan amparo a Duarte por desaparición forzada

Un juez federal rechazó otorgar un amparo al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien reclamó la orden de aprehensión librada en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada., informó Milenio Duarte alegó que la orden de aprehensión “no satisface los requisitos para su emisión, toda vez que de la totalidad de datos de prueba, sólo en uno de ellos se hace mención de éste y de los restantes el Ministerio Público fue omiso en emitir razonamientos que los entrelacen”.Asimismo, que la declaración del testigo (el entonces secretario de Seguridad Pública estatal), es insuficiente para dictar la orden de captura, “toda vez que se trata de un testigo singular y no se trata de testimonio único, pues conforme a lo declarado por éste, el supuesto hecho fue presenciado por más de un sujeto”.El juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Jorge Antonio Medina Gaona, rechazó conceder la protección de la justicia a Duarte, decisión que ya fue impugnada ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal.En la sentencia, el juzgador estimó por bien acreditado lo expuesto por los agentes ministeriales solicitantes de la orden de captura, en el sentido de que se tiene que garantizar la protección de la víctima, así como de los testigos, porque para justificar la aprehensión sin que mediara citatorio, la juez responsable se basó en el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.La orden de aprehensión fue librada por la Juez de Proceso y Procedimientos Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Alma Aleida Sosa Jiménez.La misma juez ordenó aprehender y vinculó a proceso el ex secretario de seguridad pública estatal, Arturo Bermúdez Zurita, y 18 ex mandos más, a quienes se vinculó a proceso como probables responsables del delito de desaparición forzada.En el expediente se menciona que "el gobernador exclamó exaltado que no se podía filtrar dicha información (de desapariciones); porque se armaría un pedote, que ya traían encima el tema de Tierra Blanca con el que le estaban dando una madriza en medios nacionales, que no se podía dar el lujo de un hallazgo masivo de cuerpos porque le iban a partir la madre", motivo por el cual supuestamente ordenó entorpecer las investigaciones.