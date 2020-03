Niegan amparo a Robles; buscaba que juez Padierna no retome el caso

Escuchar Nota

“Tampoco era obstáculo, como señala la quejosa, que el uso de la voz hubiera sido al finalizar la audiencia, después de haberse impuesto la medida cautelar (prisión preventiva justificada), pues tal cuestión no hubiera interferido en el trámite de una recusación” detalla la sentencia.

“En conclusión, ante lo infundado de los conceptos de violación procede negar el amparo y protección de la justicia a la quejosa”, apunta el fallo.

, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal,por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, publicaDe acuerdo con la sentencia,; Robles manifestó que en 2004 tuvo problemas políticos con René Bejarano, esposo de la diputada, por lo que el juez estaba impedido para conocer la causa penal.Cuatro días después de que tuvo noticia del parentesco,, pero el 20 de agosto, la jueza Angélica Lucio Rosales, desechó el recurso por extemporáneo.El 24 de octubre la defensa de la ex secretaria promovió otra recusación, porque en la continuación de la audiencia de 22 de octubre “quedó evidenciado el comportamiento agresivo, grosero y parcial del juez en contra de la imputada y su defensa”.La defensa argumentó queporque no se les concedió el uso de la voz.El 31 de octubre la recusación fue turnada al Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, pero un magistrado la desechó por extemporánea.Ante esa situación se promovió un amparo que quedó radicado en el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, y ahora el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez dejó claro que no existió impedimento jurídico ni material para que en la audiencia se hubiera formulado recusación vía oral.El magistrado indicó que no pasan desapercibidas las manifestaciones que la defensa hizo en la audiencia de 22 de octubre de 2019, en cuanto a la parcialidad del juez, pero únicamente se limitó a decirle que él se “excusara”, sin hacer consideración alguna sobre la promoción de una “recusación”.En febrero de este año,, porque se emitió un acuerdo donde ordenó a todos los “juzgadores administradores” que se reintegren a su actividad jurisdiccional, porque se decidió acabar con dicha figura.Funcionarios del Poder Judicial de la Federación indicaron que “por el momento” el juez Felipe de Jesús no tomará el caso de Rosario Robles.