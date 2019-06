Niegan amparo a ‘Tío’ contra extradición

Un juez federal rechazó impedir la extradición a Estados Unidos de Raúl Flores Hernández "El Tío", el presunto narcotraficante que las autoridades en su momento relacionaron con el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez.El juez federal Erik Zabalgoitia Novales le negó el amparo y protección de la justicia contra la orden de extradición dictada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desde el 1 de noviembre de 2018, al estimar que esta cumple con la ley y el tratado internacional en la materia."Al ser infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa y al no advertirse motivo alguno por el cual deba suplirse la queja deficiente en su favor, procede negar el amparo y protección de la justicia de la Unión que solicita Raúl Flores Hernández contra el acto que reclama del SRE", dice el fallo del Juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal, dictado el pasado 21 de mayo.Flores ya presentó un recurso de revisión contra este fallo y quien resolverá su suerte en forma definitiva será un tribunal colegiado de la capital del País.Los estadounidenses pretenden juzgarlo en la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, la cual desde el 8 de marzo de 2017 ordenó su aprehensión por asociación delictuosa para distribuir cinco kilos o más de cocaína, a sabiendas de que iban a ser importadas ilegalmente a la Unión Americana.Entre sus conceptos de violación, "El Tío" argumentó que debía invalidarse la orden de extradición porque Estados Unidos debió garantizar que no le aplicará la pena de muerte, dado que existe la posibilidad de que sea investigado por el delito de homicidio.El juez desestimó este razonamiento porque el único delito por el que está concedida su extradición tiene una pena mínima de 10 años de cárcel y una máxima de cadena perpetua, no la de muerte, por lo que era innecesaria la garantía estadounidense que mencionó el acusado.Flores también planteó que las pruebas con las que pretenden juzgarlo en Washington son insuficientes y que incluso en México ya estaban prescritos los delitos que, en conjunto, son equivalentes a la modalidad de asociación delictuosa que le imputan en el país vecino.Al respecto, el juzgador consideró que las normas de la extradición no permiten valorar las pruebas, cuestión que corresponde a los jueces que llevarán el proceso en el país requirente.Pese a lo anterior, analizó la vigencia de la acción penal a la luz de las leyes mexicanas y concluyó que los delitos tampoco están prescritos, pues tienen una sanción de 5 a 25 años de prisión que deben contarse a partir de 2017."Las autoridades mexicanas no se encuentran constreñidas a realizar una valoración de esa magnitud, puesto que, atendiendo a los requisitos para que sea procedente la entrega de un connacional a los Estados Unidos, basta con que se aporten datos suficientes que sustenten el mandamiento de captura librado por la autoridad judicial de aquel país", sentenció el juez Zabalgoitia.Otro de los argumentos de Flores es un oficio del Senado de la República, fechado el 4 de abril de 2018, en el que solicita al Gobierno federal suspender la cooperación con Estados Unidos en materia de migración y de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, si el Presidente Donald Trump no respeta al "pueblo de México".Zabalgoitia sencillamente respondió en su sentencia que este documento era meramente declarativo y no vinculatorio.El 20 de julio de 2017, "El Tío" fue detenido en Zapopan por supuestamente ser intermediario de los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.De 66 años, las autoridades mexicanas y estadounidenses dijeron que los antecedentes de Flores en el narcotráfico datan de 1983 en Guadalajara, ciudad en la que operaba el trasiego de drogas desde Colombia, Perú y Ecuador.