Niegan atención a menor con cáncer por Covid-19

Saltillo, Coah.- Gloria Guadalupe Valdez Mayorga denunció ayer discriminación contra su hija de 14 años que padece leucemia linfoblástica aguda, luego de que intentara trasladar a su pequeña del Hospital General de Zona 7 de Monclova a la Clínica 25 de Monterrey, donde le negaron la atención por temor a que esté infectada de Covid-19.



La madre señaló a medios locales que Ana María, de 14 años fue rechazada por el hecho de haber estado internada en la clínica 7, donde se registró uno de los contagios más graves de coronavirus, sin importar que el traslado se realizó porque su hija necesita de un medicamento que aplican en la clínica especializada en atención a niños con cáncer en Monterrey.



“Mi mayor coraje es que llegando a la Clínica en Monterrey, cuando dijimos que veníamos de Monclova, me la dejaron afuera, nos dijeron que esperáramos, no la dejaron entrar, bajan sus doctores y me dicen que sin la prueba negativa de Covid-19, no le pueden dar acceso.



La madre lamentó que Ana María tiene dos años enfrentando a la leucemia y por eso exigió a las autoridades que atiendan su caso, puesto que de ello depende la vida de su pequeña, quien de hecho ya había presentado mejorías, pero sufrió una recaída que la pone en riesgo nuevamente.



“No es justo que les nieguen el servicio, sabemos que la situación de Monclova está muy difícil, pero eso no significa que todos estamos contagiados, y no deben olvidarse de otros enfermos como mi hija, no todo es Covid-19”, finalizó