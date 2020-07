Niegan atención médica y muere en el traslado

Escuchar Nota

Acuña, Coah.- A las instalaciones de la Cruz Roja trasladaron a una persona sin signos vitales, por lo que ya no se pudo hacer nada, dando parte de inmediato a la Fiscalía General del Estado.



El fallecido llevaba en vida el nombre de Dionisio Gaytán Ortega, de 66 años, quien tenía su domicilio en la calle Jesús María Ramón número 1155 de la colonia Tierra y Libertad.



De acuerdo a la información de los agentes investigadores que se entrevistaron con la hija de esta persona, señaló que su padre padecía de presión alta y tenía problemas cardiovasculares, por lo cual minutos antes le empezó a faltar el aire y lo trasladaron a la Clínica 87, donde no lo pudieron atender.



Posteriormente acudieron a la Cruz Roja pero ya llegó sin signos vitales.



Asimismo, se confirmó que no presentaba signos de violencia, por lo tanto declararon como una muerte natural.





