Niegan concierto de El Recodo en San Lázaro

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, señaló que la Banda El Recodo no dará un concierto en San Lázaro el próximo 30 de abril, día en el que concluirá el periodo ordinario de sesiones."La Banda El Recodo no se presentará en San Lázaro. El uso del espacio solicitado y autorizado el día 30 de abril es exclusivamente para una muestra gastronómica de productos relacionados con actividades de pesca y acuacultura", informó a través de su cuenta de Twitter.Ayer, el presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer, anunció que tras una gestión de diputados de Sinaloa con la banda se acordó un concierto al interior del recinto legislativo, el cual sería gratuito. El legislador aseguró que el evento fue autorizado por Muñoz Ledo.Esta mañana, en entrevista, el legislador de Morena indicó que fueron los integrantes de El Recodo los que ofrecieron estar presentes en la muestra gastronómica que tendrá lugar en la Cámara de Diputados.Mayer señaló que si la banda acude a San Lázaro, será sólo para recibir un reconocimiento por sus 80 años, y como representantes de la música de Sinaloa."Ellos fueron los que nos buscaron y los que se enteraron de que iba a ser la muestra gastronómica, y ellos amablemente y generosamente dijeron que podían estar aquí ese día y, seguramente, si es que vienen, se les entregará un reconocimiento a sus 80 años, pero no es un concierto como tal, como se está manejando, de ninguna manera, y solamente hay que tener la reconfirmación de ellos de que vienen a recibir ese reconocimiento como representantes de la música de Sinaloa", indicó.