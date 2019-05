Niegan donación a niña con cáncer porque ‘tiene dos mamás’

Una bebé de 18 meses se encuentra entre la vida y la muerte en Estados Unidos. Los médicos le detectaron neuroblastoma avanzado, un cáncer que ha hecho que su familia busque ayuda con tal que ella mejore.Tiffany Shaffer (36) y Albree Shaffer (26) son las mamás y realizaron una coleta pública para poder costear los gastos, pues una de ella no puede trabajar para dedicarse a su hija.Muchos se unieron a su lucha y colaboraron, sin embargo una usuaria reveló que no quiso ayudar al descubrir que es hija de un matrimonio gay."Mis oraciones por Callie. Iba a donarle 7 mil 600 dólares pero descubrí que sus padres son lesbianas. He elegido donar a St. Jude debido a ese hecho. Lo siento, aún así oraré por ella, pero tal vez sea la forma en que Dios les llama la atención porque ella necesita un papá y una mamá, no dos mamás", aseguró la mujer.En una entrevista a NBC las mujeres señalaron sentirse molestas, porque nada le costaba solo mantener en silencio. Es por ello que ellas decidieron hacer público el nombre de la mujer, quien admite ser creyente pero olvida las parábolas como "Haz el bien sin mirar a quien".“Tratamos de no enfadarnos, pero fue difícil”, dijo Albree Shaffer, que criticó que la mujer escribiera el comentario en vez de ignorar la página.Pese al ofensivo mensaje, la familia aseguró que es “abrumadora” la respuesta de la gente, y que son muchos quienes les han hecho llegar sus mejores deseos. De momento se han recaudado cerca de 87 mil dólares de los 100 mil marcados en el objetivo.