Niegan en Puebla abrir a automotriz

Ciudad de México.- Al reconocer que su decisión seguramente tendrá consecuencias políticas, el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, decretó que no existen condiciones para la reactivación de las empresas Volkswagen y Audi o de la construcción, que estaba programada para este 15 de junio.



“Hoy he firmado un decreto en el que se determina que no hay condiciones para el regreso de las actividades de las industrias automotriz y la construcción, a fin de mantener el confinamiento y medidas para evitar más contagios de #COVID19”, dijo Barbosa en la cuenta de Twitter de la administración local.



Señaló que no hay fecha de vencimiento de su nuevo decreto, pero tampoco se explicó si habrá alguna sanción en contra de las empresas que reinicien operaciones este 15 de junio.



El 1 de junio, 47 fabricantes de autopartes nivel 1, de los 120 que se encuentran en el estado, reiniciaron actividades luego de que llegaron a un acuerdo con el Gobierno estatal. También se pactó que a partir del 15 de junio el resto de estas empresas retomaría la producción.



Tras ese primer decreto, Volkswagen y Audi habían pospuesto la reapertura de sus plantas para el 15 de junio con 30% de su plantilla. Volkswagen emplea en la planta de Puebla a 12 mil trabajadores, mientras que Audi genera en la planta de San José Chiapa 5 mil empleos directos.



En Puebla se encuentran las armadoras Volkswagen y Audi, así como los fabricantes de partes Rassini, Thyssenkrupp, Benteler y Kiekert, entre otros, que proveen a América del Norte de suministros.



Desde inicios de junio, Volkswagen de México adoptó 100 medidas para reducir el riesgo de contagios de Covid-19 entre los trabajadores y sus familias.