Niegan interrupción legal del embarazo a menor de 13 años que fue violada

Ciudad de México.- Familiares de una menor 13 años que fue abusada sexualmente, acusaron a las autoridades de salud en Michoacán por negar la interrupción del embarazo a la joven.



No obstante, la Secretaría de Salud de la entidad rechazó que se le haya negado este servicio a la menor y aseveró que ya se revisa el caso.



Familiares de la víctima –representados por un grupo de mujeres abogadas– informaron que solicitaron el embarazo seguro a la autoridades de salud desde hace dos semanas.



Esta petición -de acuerdo con El Universal– se hizo cuando la menor tenía 14 semanas de gestación.



El documento fue entregado al Hospital de la Mujer, sin embargo, señalan que no recibieron respuesta.



La menor tuvo que ser trasladada a una clínica de la Ciudad de México, donde se le interrumpió legalmente el embarazo.



Al respecto, una de las representantes de la familia aseguró que no fue un procedimiento legal el de Michoacán, porque se le impide salvaguardar la vida de la adolescente.



Entre más tiempo pasara –explicó la representante citada por El Universal– había más riesgo para la menor.



La Secretaría por su parte niega que se le haya negado la atención, y aseveraron que incluso buscaron a la familia para darle continuidad pero –añadió– no habrían acudido a sus llamados.



La Fiscalía General de Michoacán (FGE) informó por su parte que ya hay una persona detenida por estos hechos.





