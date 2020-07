Niegan libertad bajo fianza a ex diputado ligado a ataque a saxofonista

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un juez le negó la libertad caucional bajo pago de fianza al ex diputado Juan Vera Carrizal acusado del ataque de ácido en contra de la saxofonista María Elena Ríos y también desechó un recurso presentado por su defensa alegando que estaba en malas condiciones de salud para que saliera del penal ante la contingencia por el covid-19.



El juez determinó que el empresario no puede tener los beneficios de la libertad caucional porque cometió un delito grave, como el de intento de feminicidio agravado y adelantó que la audiencia para determinar su sentencia sera hasta el mes de septiembre.



Continúa el proceso por parte de la Fiscalía de la fase de investigación complementaria, donde la defensa de la víctima está valiendo todos los elementos que existen en contra de los implicados en los hechos, el autor intelectual y dos materiales.



El ex diputado se encuentra internado desde el 10 de abril en el penal de Tanivet, en Tlacolula, considerado como reo peligroso. El fiscal General de Justicia del estado, Rubén Vasconcelos, dijo que luego de que en abril el juez de control en Huajuapam de León, ordenó dictar la vinculación a proceso contra el indiciado por el delito de intento de feminicidio agravado, el implicado está en espera de su sentencia.



Rubén Vasconcelos dijo que se continuará garantizando medidas de protección a María Elena y a su familia para evitar cualquier daño que puedan sufrir, como ha sido desde septiembre de 2019, cuando se inició la investigación.



En tanto el Tribunal Superior de Justicia reportó que el proceso judicial podría aplazarse hasta el mes de septiembre derivado de la contingencia por la pandemia del covid-19.



El magistrado presidente del TSJ, Eduardo Pinacho Sánchez, dijo que en caso del ataque de ácido en contra de la saxofonista María Elena Ríos, el poder judicial de Oaxaca no será tolerante en los casos de violencia en contra de las mujeres, y siempre se regirán conforme a los preceptos legales.