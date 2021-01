Niegan libertad bajo fianza a Julian Assange en Londres

Escuchar Nota

Londres.- Una juez británica negó el miércoles la libertad bajo fianza al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que está encarcelado en Gran Bretaña desde 2019 mientras lucha contra su extradición a Estados Unidos.



La juez de distrito Vanessa Baraitser ordenó que Assange siga en prisión mientras los tribunales consideran una apelación de las autoridades estadounidenses contra la negativa a extraditarlo.



El lunes, el juez rechazó un pedido estadounidense para enviar a Assange a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje por la publicación de documentos secretos militares en WikiLeaks hace una década. Negó la extradición por motivos de salud, señalando que era probable que el australiano, de 49 años, se suicidase si se le retiene en las duras condiciones de un penal estadounidense.



La juez dijo el miércoles que Assange “tiene un incentivo para fugarse” y hay posibilidades de que no vuelva a comparecer ante la corte si es liberado.



El fallo supone que Assange debe seguir en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, donde está retenido desde abril de 2019, cuando fue detenido por saltarse las condiciones de su fianza en un caso previo siete años antes.



Abogados del gobierno estadounidense apelaron la decisión de no extraditar a Assange, y el caso se juzgará en la corte de Hugh en una fecha aún no especificada.



Clair Dobbin, una abogada británica que representa a Estados Unidos, dijo que Assange había mostrado que haría “casi cualquier cosa" para evitar la extradición y que es probable que huya si se le concede la libertad bajo fianza. La letrada recordó que Assange había pasado siete años refugiado dentro de la embajada de Ecuador en Londres para escapar de una petición de extradición de Suecia en 2012.



Dobbin afirmó que Assange tenía los “recursos, las habilidades y la voluntad" para evadir a la justicia una vez más, y señaló que México dijo que le ofrecería asilo.



Pero el abogado de Assange, Edward Fitzgerald, dijo que la decisión de la magistrada de rechazar su extradición “reduce enormemente” cualquier motivación para fugarse.



“El señor Assange tiene todos los motivos para seguir en esta jurisdicción donde tiene protección del Estado de Derecho y la decisión de esta corte", apuntó.