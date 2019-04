Niegan prisión preventiva contra cineasta acusado de abusos

La justicia chilena inició formalmente este martes el proceso judicial contra el director de cine Nicolás López, acusado por varias mujeres abuso sexual y violación, a quien permitió continuar en libertad pero prohibió salir del país y acercarse a las víctimas.López, un joven director reconocido por sus comedias de gran alcance en el país, fue acusado en 2018 por varias actrices y modelos que aseguran haber sido convocadas a pruebas y reuniones de trabajo en su casa, donde habría abusado de ellas."El octavo Juzgado de Garantía de Santiago decreta las cautelares de arraigo, firma mensual y prohibición de acercarse a las víctimas para Nicolás López Fernández, formalizado por los delitos de violación y abuso sexual", informó el Poder Judicial en su cuenta de Twitter.Tras una prolongada audiencia iniciada el 16 de abril y finalizada este martes, el tribunal desestimó el pedido de la fiscalía que pretendía que López -de 36 años- enfrentara la prisión preventiva, pero ordenó que el acusado cumpla con una firma mensual ante autoridades policiales."Los hechos no ocurrieron de la forma en que se han planteado y creemos que la evidencia ha generado esa duda, lo que llevó a que (el tribunal) no diera lugar a la prisión preventiva", señaló la abogada del acusado, Paula Vial.El realizador de películas con gran llegada en el público local, como "Sin filtro" (2010) y "No estoy loca" (2018), fue acusado de aprovechar su posición para llevar a las supuestas víctimas a su casa, donde habría perpetrado los abusos.Las denuncias a López aparecieron en momentos en que el movimiento #MeToo destapó casos de abusos protagonizados por hombres poderosos en todo el mundo.