Niegan que recortes afecten a IMSS

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, negó que la Secretaría de Hacienda cometa excesos en los recortes que se realizan en el IMSS y que se pueda afectar la atención a los derechohabientes, como acusó el ex director del Instituto, Germán Martínez en su carta de renuncia.Justificó que el IMSS no escapa de las medidas de austeridad, porque se están aplicando en todo el Gobierno."Estamos en un proceso de ajuste. Si se ven las estadísticas, el gasto corriente en los últimos años creció incluso por encima del crecimiento de la economía y no tienes mejores servicios públicos, no mejoraron la seguridad ni la salud ni la educación, siendo que el Gobierno tiene cada vez más recursos y aumenta cada vez el gasto corriente."Las medidas de austeridad tienen que ver con todos los organismos del Estado, y hasta el momento pues no hay ningún exceso por parte de la Secretaría de Hacienda en entrometerse en algo que no le corresponde, en algún organismo autónomo, en algún organismo como en el caso del IMSS. Es decir, de la austeridad no se escapa nadie. La austeridad es para todos", argumentó el legislador en conferencia de prensa.También negó que las medidas de austeridad puedan llegar a afectar los servicios de salud."Las medidas de austeridad tienen como objetivo tener un Gobierno más austero y más eficaz. Esto es, que se puedan hacer más con menos, en base a un aprovechamiento eficiente de los recursos públicos, cortar todos los excesos, todos los privilegios, todo el despilfarro del gasto improductivo."Claro que el límite de la austeridad es la afectación de servicios públicos. La estrategia que ha tenido el Gobierno no es tener una austeridad para limitar el alcance de los servicios públicos, que muchas veces eso es como se entiende la austeridad en Europa", manifestó el diputado de Morena.Señaló que será bueno que haya una reunión de legisladores con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para abordar todos los puntos que describió Germán Martínez sobre las medidas de austeridad."Aquí venimos de un Gobierno muy obeso que creció demasiado en burocracia, en gasto corriente improductivo y es el ajuste que está haciendo el Gobierno de la República, porque ya era tiempo que el Gobierno se ajustara el cinturón, y no que siempre la gente y las empresas les tocaba ajustarse el cinturón."No tiene como objetivo la austeridad reducir el alcance ni la calidad de los servicios públicos, sino quitar toda la obesidad del Gobierno que estorba y que es gasto improductivo", puntualizó.