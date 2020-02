Niegan que Rusia interfiera en elecciones de EU

Escuchar Nota

"No veo nada inteligente que Rusia esté haciendo algo para conseguir que el presidente Trump sea reelegido", ha afirmado O'Brien en una entrevista a la cadena estadounidense ABC.



"Por lo que he escuchado, otra vez, esto se debe solo a lo que se ha publicado en los medios de comunicación, no tiene mucho sentido", se ha defendido el asesor estadounidense.



El asesor de Seguridad de la Casa Blanca, Robert O'Brien, ha negado las informaciones sobre un supuesto plan de Rusia para interferir en las elecciones de noviembre para contribuir a la reelección del actual presidente, Donald Trump.El asesor de Seguridad ha considerado que se trata de "la misma vieja historia que ya se ha escuchado antes". "Nuestro mensaje para los rusos es que se mantengan fuera de las elecciones de Estados Unidos. "Hemos sido muy duros con Rusia y muy buenos con la seguridad en las elecciones", ha trasladado.y ha acusado a los demócratas de estar detrás de este asunto. "Es la única cosa en la que son buenos, no son buenos en nada más. No consiguen hacer nada", ha añadido.Ante la pregunta de la responsabilidad que puede tener O'Brien como responsable de la seguridad nacional, O'Brien ha insistido en que no ha tenido constancia de ningún análisis ni ninguna información que pruebe la injerencia de Rusia en las elecciones.Por su parte, Trump consideró un "fraude" las informaciones sobre este supuesto plan de Rusia para interferir en las elecciones de noviembre y contribuir a su reelección al frente de la Casa Blanca.. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, señaló en Twitter que "son los votantes estadounidenses los que deben decidir las elecciones estadounidenses, no (el presidente de Rusia) Vladimir Putin".Sanders pidió al Gobierno ruso que se mantenga al margen de los comicios y resaltó que "al contrario que (el presidente) Donald Trump, no considera a (Vladimir) Putin un buen amigo".de cualquier intento por parte de Moscú de interferir en los comicios.