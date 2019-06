Niegan ruptura de AMLO con estados

Luego del que el presidente Andrés Manuel López Obrador cancelara el proyecto del metrobús en la Región Laguna de Durango, tras una escueta votación a mano alzada en su visita por ese estado, el delegado del Gobierno Federal, Reyes Flores Hurtado, descartó que vaya a ser así.“A la hora de la verdad, en la Región Lagunera se va a tener un sistema integral de movilidad como es el Metrobús, en el que no van a quedar fuera Gómez Palacio ni Lerdo”.Flores Hurtado negó que se vislumbre una ruptura entre los gobernadores y el Gobierno federal, por el trato que se les ha dado a los mandatarios durante las giras presidenciales, y aseguró que ellos no llevan acarreados.“Ustedes fueron testigos aquí en Coahuila de que no hay un solo acarreado, a pesar de lo que se dice malamente, nosotros hicimos una convocatoria pública, la gente va en libertad, la gente va por su propia voluntad y no podemos nosotros controlar el ánimo de la gente.“Claro que para todos no es agradable que ofendan al gobernador o al presidente municipal, o a cualquier actor que esté en el evento, no es una situación agradable, pero es algo que no puedes controlar”, sostuvo Flores Hurtado.Por su parte, el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, señaló que la posible cancelación del proyecto en la parte de Durango de la Región Laguna, aplazaría la construcción del proyectado en Saltillo.“Se puede hacer, pero es difícil. Sí se está proyectando, pero sí se requiere el apoyo del Gobierno federal en el próximo Presupuesto de Egresos”, expresó Riquelme Solís.Dijo que no insistieron ante la Federación en conseguir ese recurso para el Metrobús Saltillo, en el presupuesto de egresos de este año, porque la prioridad estaba en el tramo de la carretera a Zacatecas y la parte del bulevar que están construyendo en Derramadero.“Tenemos dos años para lograrlo y después pensar en un nuevo sistema de transporte para Ciudad Derramadero”, manifestó el Gobernador de Coahuila.