Niegan suspensión a Deschamps; no existe orden de captura

El Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, negó una suspensión de plano a Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero, luego de que no obtuvo informes que comprobaran que alguna autoridad judicial haya solicitado alguna orden de captura o comparecencia con su nombre. Sin embargo no se descarta que exista alguna investigación en su contra.A través de amparos buscadores, el dirigente sindical ha solicitado saber si existía algún mandamiento judicial en su contra requerida por la Fiscalía General de la República (FGR). Incluso la semana pasada el mismo representante del Poder Judicial Federal (PJF), le otorgó una suspensión definitiva contra toda orden de captura o de arraigo que pudieran haber librado autoridades federales.El juez federal Raúl García Camacho analiza desde el pasado 11 de julio la demanda de garantía presentadas por el líder petrolero a través de sus abogados. La suspensión concedida impide que Romero Deschamps sea detenido, siempre y cuando no sea acusado de un delito grave, como delincuencia organizada, que amerite prisión preventiva oficiosa.En el juicio de amparo 881/2019, que se desahoga en el juzgado con sede en Naucalpan, estado de México, el impartidor de justicia declaró en su momento sin materia el incidente de suspensión solicitado, es decir, que las autoridades señaladas por Romero Deschamps como posibles responsables de citarlo o emitir una orden de captura respondieron que por el momento no existe ningún mandamiento judicial en su contra. IAunque al día siguiente el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) explicó ayer que la suspensión concedida al líder petrolero no obedeció a que se haya comprobado que exista en su contra una orden de captura, sino a que varios jueces señalados por el quejoso como responsables no rindieron el informe previo que el juez de distrito solicitó ni notificaron si existe el mandato judicial, y que Romero Deschamps tendría que comparecer ante el juez de control que, en su caso, haya librado la orden de captura en su contra en un plazo de tres días si no quiere perder la suspensión definitiva que le concedió el juzgado decimocuarto de distrito en el estado de México.Incluso esta semana García Camacho recibió informes extemporáneos de jueces de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Reclusorio Sur y de Almoloya de Juárez, estado de México.El recurso de amparo buscador consiste en que el juez solicita a todas las autoridades judiciales informes relacionados con la existencia de investigaciones, averiguaciones previas, solicitudes de comparecencia ministerial o judicial o alguna consignación u orden de aprehensión en contra del quejoso.