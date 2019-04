Niegan suspensión de tamiz neonatal

El tamiz neonatal no se suspendió en ningún estado y el Seguro Popular otorgó los recursos para ello, aseguró Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud."Nos dicen (todos los estados) que no se suspendió y no hay razón alguna para que los estados interrumpan. Todos constataron que tienen la capacidad de continuar la operación. Si los estados interrumpen están en incumplimiento de una obligación legal, pero además de una disposición formal por parte de la Secretaría de Salud federal."Tampoco hay razón financiera porque los recursos, la suficiencia patrimonial, ha sido ya reconocida por el Seguro Popular", aseguró el funcionario en conferencia de prensa tras las declaraciones que hizo ayer Jorge Alcocer, Secretario de Salud, en torno a que sí hubo suspensión del tamiz en 12 estados.De acuerdo con el funcionario, una confusión en la comunicación entre la Secretaría de Salud federal y estatal provocaron el malentendido.Explicó que la Administración anterior desmanteló la red de laboratorios públicos para realizar el tamiz neonatal y contrató a una empresa privada para realizar el servicio.Dijo que aunque se inició una investigación para constatar si la empresa cumplió con los contratos, si era la mejor alternativa y si garantizaba la calidad, no se suspendió el tamizaje."Lo que dijimos fue: 'Mantengamos este contrato en las condiciones en las que nos permite la ley y vamos resolviendo tener otra mecánica para hacerlo de manera más confiable'"."En ese momento se dio la comunicación por parte del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva a los estados para indicarles que con los recursos estatales (se continuará). Este comunicado se interpretó de manera inapropiada".Por otra parte, acusó que las reglas de operación del Seguro Popular limitan el apostar por recuperar la capacidad que tenían los propios laboratorios públicos, por lo que ya existe la intención de hacer enmiendas a estas normas.Indicó que actualmente el órgano interno de control de la Secretaría de Salud investiga por qué en 2018 se hizo una adjudicación directa a una empresa para que realizara el tamiz neonatal cuando existen más de 20 proveedores.Precisó que la inversión de 2019 para el tamiz neonatal es de 189 millones de pesos.