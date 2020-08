Niegan suspensión definitiva contra orden de captura a Billy Álvarez

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un juez federal negó una suspensión definitiva al ex presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, contra la orden de aprehensión librada en su contra.



La medida cautelar, aunque le hubiera sido concedida a Billy Álvarez, no le iba a servir, porque el delito de delincuencia organizada por el cual se le acusa, amerita prisión preventiva, es decir, puede ser aprehendido e internado inmediatamente en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.



Guillermo Álvarez tiene calidad de prófugo de la justicia y es buscado por la Fiscalía General de la República, al igual que Mario Sánchez, director financiero; Eduardo Borrell, director jurídico; Víctor Garcés, ex director jurídico de la Cooperativa, además del abogado externo Ángel Junquera, entre otros.



La suspensión definitiva le fue negada por Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.



A fines de julio, un juez federal del Estado de México libró la orden de aprehensión contra los mencionados por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



La Fiscalía General de la República solicitó la orden, porque presume que, durante al menos seis años, se organizaron para disponer reiteradamente de recursos propiedad de la Cooperativa.



Se cree que los señalados autorizaban y realizaban pagos de facturas por servicios inexistentes, a empresas que facturan operaciones simuladas, sin contar con facultades de representación de la sociedad agraviada, con lo que ocultaron o pretendieron ocultar el destino de los recursos que representan el producto de su actividad ilícita, causando un perjuicio a la Cooperativa de varios cientos de millones de pesos.



De encontrarse responsable a Billy Álvarez, podría enfrentar una pena de 20 a 40 años de prisión, ya que es considerado como el líder de la organización delictiva; el resto de los coacusados de 10 a 20 años de prisión, esto solo por lo que hace al delito de delincuencia organizada.



Hace semanas la UIF denunció en la FGR a Guillermo Álvarez Cuevas, a su hermano José Alfredo y a Víctor Manuel Garcés Rojo por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.



La UIF consideró que Billy Álvarez en conjunto con su hermano y Víctor Garcés diseñaron un esquema previamente con el que desviaron recursos de la Cooperativa la Cruz Azul para posteriormente realizar movimientos de sus cuentas personales hacia otros lugares en el extranjero. Sin embargo, su hermano solicitó un criterio de oportunidad para no ir a la cárcel.



La denuncia de la UIF derivó también de la colaboración con autoridades en Estados Unidos, como el Departamento del Tesoro.



La UIF indica que Guillermo Álvarez realizó movimientos entre el 9 de julio de 2013 y 23 de marzo de 2020 a España, Estados Unidos y otros lugares, por un monto superior a mil 200 millones de pesos y que adquirió seis inmuebles en Miami, dos en Las Vegas Nevada, dos más en el estado de Oklahoma y una más en Colorado.



Mientras que su hermano José Alfredo Álvarez y Víctor Garcés realizaron movimientos multimillonarios que no son acordes en ninguno de los casos a los ingresos obtenidos por parte de La Cooperativa La Cruz Azul.



Con información de Milenio