Nieta de Isabel II descubrió que su abuela es la reina

A pesar de que la reina Isabel II ha estado frente al trono de Inglaterra por más de 60 años, se acaba de revelar una graciosa anécdota con una de sus nietas, quien no podía entender que su abuela -la mamá de su papá- y la reina eran la misma persona, pero fue hasta que entró a la escuela cuando descubrió su realidad familiar.Resulta que Lady Louise Windsor, hija mayor del príncipe Edward -hijo menor de la reina Isabel y Felipe de Edimburgo - tardó algún tiempo en saber que su abuela reinaba Inglaterra. Durante una entrevista que otorgó Sofía de Wessex, explicó que su primogénita de ahora 15 años no sabía que era nieta de la reina hasta que comenzó a asistir a la escuela."Louise no entendía el concepto de que la reina y su abuela eran la misma persona", explicó la condesa a la cadena de televisión Sky News.Así que sus compañeros del colegio fueron los encargados de hacérselo saber. Los pequeños le dijeron que su abuela era la reina de Inglaterra, y ante tal revelación, lady Louise volvió sorprendida a casa para preguntarle a su madre si esto era verdad."Tu abuela es la reina. Entonces vino a casa y me dijo: Mamá, dicen que la abuela es la reina. Y yo le dije: Sí. Y ella respondió: ‘No entiendo lo que quieren decir".No obstante, ella no ha sido la primera en la familia que siente este tipo de confusión respecto a la monarca, y es que, precisamente su padre, el príncipe Edward tampoco sabía cuál era el rol de su madre en la realeza. En su caso, fue más fácil explicárselo, ya que él sí tiene el título de príncipe.Por razones muy particulares, los hijos del príncipe Edward y Sofía de Wessex, perdieron los títulos de príncipes, ya que al casarse, la pareja pidió a la reina que les otorgaran el condado de Wessex, en lugar de un ducado, como lo hicieron William y Harry.