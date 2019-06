Nike apuesta por la diversidad

La tienda de Nike en Londres cuenta ahora con maniquís de talla grande en su nuevo piso para mujeres.El objetivo es «apoyar la diversidad y la inclusión en el deporte», señaló la empresa en un comunicado en el que señala que «el espacio no solo celebrará a los atletas locales de élite y de base a través del contenido visual, sino que también mostrará los maniquís Nike plus size para deporte por primera vez en un espacio comercial».El piso con los maniquís de talla grande se ha este miércoles y está inspirado en las tiendas de Nike House of Innovation de Nueva York y Shanghái, sobre todo en su diseño cuadriculado y flexible para reorganizar el espacio durante todo el año. La configuración actual, por ejemplo, está basada en el Mundial 2019 de fútbol femenino de este verano en Francia.La directora general y vicepresidenta de Nike para mujeres en Europa, Medio Oriente y África, Sarah Hannah, ha mostrado su orgullo por la nueva iniciativa de la compañía: «Con el increíble impulso en el deporte de las mujeres en este momento, el espacio rediseñado es solo una muestra más del compromiso de Nike de inspirar y servir a la atleta femenina».La campaña de las tallas grandes en Nike no es nueva. En 2017, lanzó una gama de tallas para mujeres, desde las XL hasta la XXL, con una campaña que protagonizaron la modelo Paloma Elsesser, las «influencers» Grace Victory y Danielle Vanier, y la lanzadora de martillos Amanda Bingson.Nike quiere romper patrones también en otros aspectos como el vello femenino. Recientemente publicaron una imagen de una mujer enseñando las axilas con vello.