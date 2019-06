Nike se suma al ‘body positive’ con maniquíes ‘plus size’

El movimiento body positive, que busca ayudar a las mujeres a aceptar sus cuerpos tal y como son ha rendido frutos impresionantes. Varias marcas se han sumado creando líneas de ropa de tallas más grandes que las que generalmente producen.Nike no se ha quedado atrás en la lucha por la diversidad, pues años atrás comenzó a producir ropa plus size y ahora, en el nuevo piso para mujeres de su tienda NikeTown en Londres habrá también maniquíes de tallas grandes."Para apoyar la diversidad y la inclusión en el deporte, el nuevo espacio no solo celebrará a los atletas locales de élite a través del contenido visual, sino que también mostrará los maniquíes Nike plus size por primera vez en un espacio comercial", apuntó la compañía en un comunicado.Los esfuerzos de Nike respecto al tema incluyen también campañas junto a influencers y exponentes del body positive como las británicas Grace Francesca Victory y Chloe Elliot.