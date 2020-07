En Coahuila una niña de 12 años dará a luz

Escuchar Nota

“Si la mamá se regresa a Monclova, el caso lo turnarán a la Pronnif regional para que le den seguimiento y si se queda a radicar en San Buena, la dependencia se hará cargo del seguimiento”, señaló.

Una niña de 12 años de edad dará a luz un bebé, lay citó a los padres de la menor de edad quienes tendrán que firmar una responsiva por su hija y por el pequeño, informó Adriana Rivera, procuradora municipal de la Pronnif.La mamá hizo un compromiso de responsabilidad para ambos, pues la niña no tiene la madurez ni los recursos económicos para hacerse cargo de un bebé, la pareja de la menor de edad tiene 16 años, no estudia ni trabaja y no cuenta con, pues la familia sólo se vino a vivir por unos días porque tuvo un problema familiar y además busca la manera que la menor consulte en lapara que dé a luz en este nosocomio.La menor de edad tienepara que investiguen y los padres se hagan responsable de la menor.La familia del adolescente señaló que van a apoyar a su hijo, hasta el momento el menor se hará responsable, sigue con su relación con la niña de 12 años de edad, está consciente del embarazo y la está apoyando., sin embargo, por el problema con la familia se trasladaron a este municipio a vivir por unas semanas.en caso de que se queden a vivir en este municipio y si se trasladan aregional quien se hará cargo.