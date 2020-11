Niña de 12 años muere por derrame cerebral supuestamente causado por exceso de tarea

Escuchar Nota

Veracruz.

Una menor de 12 años, estudiante de la Secundaria Técnica No. 71 del municipio de Martínez de la Torre, fallece según argumenta la madre de la niña, tras sufrir un derrame cerebral ocasionado por el fuerte estrés. pic.twitter.com/9rjGG7Equ5 — Alfonso Aguilar S. (@alf590) November 11, 2020

Dolores Umbridge de la vida real en esta nueva normalidad de clases en línea.

Estrella Monserrat, alumna de la Secundaria Técnica 71 de Martínez de la Torre, sufrió un derrame cerebral el pasado 5 de noviembre, por el cual fue hospitaliza; sin embargo, no logró recuperarse y murió.Señaló quelas cuales al final no le hizo válidas, lo cual le provocó un daño cerebral irreparable, que le costó la vida a la estudiante de 12 años de edad.Ante esta tragedia, la madre pidió a los profesores comprensión para los estudiantes, “que no tienen la capacidad ni la posibilidad de trabajar en la nueva modalidad educativa”. Así mismo, exhortó a los padres de familia a tener paciencia con sus hijos y “sobrellevar los obstáculos que se presentan en medio de la contingencia sanitaria por COVID-19”.Desde el inicio de la modalidad educativa a distancia, en redes sociales, estudiantes han denunciado a profesores que los insultan e incluso acosan.El mes pasado, un profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León se hizo viral por humillar en línea a un alumno con Asperger.