Niña de 13 años muere al dar a luz al hijo de su padre en Brasil

que fue abusada sexualmente por su padre durante cuatro años murió mientras daba aLuana Ketlencon fuertes dolores abdominales, antes de que los médicos descubrieran que estaba embarazada, informó OduNews.Los médicos decidieron inducir-que sobrevivió- antes de llevar a la niña a una unidad de atención especializada. Murió en el camino.Tomé Faba, diciendo que cree que empezó a abusar de su hija cuando ésta tenía solo nueve años.Faba se dio a la fuga antes de que lo atraparan en la c, acusado de abuso infantil y homicidio involuntario.La familia de Faba, qdice que no tenía ni idea del abuso.La adolescente, de complexión media,de urgencia al hospital regional de Coari con fuertes dolores.Los médicos le diagnosticaron una anemia aguda y decidieron inducirle el parto.Sin embargo, tras el parto,y los resultados de las pruebas revelaron que sufría múltiples complicaciones, entre ellas cirrosis hepática, agua en los pulmones y baja presión arterial.Luana murió mientras la, la capital del estado de Amazonas, a unos 363 kilómetros de distancia.En una conferencia de prensa, el jefe de la policía de Coari, José Barradas, dijo: “La adolescente vivía con sus padres en una zona rural a las afueras de la ciudad”., cuando empezó a sentir dolores en el abdomen, que estaba embarazada de cinco meses”.“Luana afirmó que le ordenarony que supuestamente fue violada por él mientras estaba allí”.Un pariente, que no quiso ser identificado,y dijo que estaba tan traumatizada por el abuso que lo mantuvo en secreto.Luana fue persuadida por una tía para que revelara quién era el culpable. Pero cuando la madre de la niña escuchó la noticia se negó a creer que su marido fuera el padre del hijo de su hija.si informaba de lo que estaba pasando.y proteger a la niña alertando a los servicios sociales”.Denunciaron el abuso a la policía y se emitió una orden de arresto contra Tomé, pero antes de que se pudiera ejecutar la orden, la salud de Luana se deterioró y murió poco después del parto”.El incidente causó, ya que muchos protestaron fuera del tribunal durante la comparecencia del acusado.Los servicios sociales aún tienen que determinar si los familiares recibirán la tutela del recién nacido.Mientras tanto, la policía reveló al prematuro ‘niño y está muy bien’ y está prosperando en la unidad neonatal del hospital, después de su traumático nacimiento.