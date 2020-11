Niña de 6 años muere tras accidente en Ramos; su papá queda detenido por ser el presunto culpable

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- Cuando regresaban a su domicilio tras acudir a una fiesta en la colonia Analco II, un hombre perdió el control de su vehículo y se impactó de lleno contra un poste, provocando el accidente donde su hija de apenas seis años murió de manera casi instantánea.



La tragedia ocurrió a las 4:00 horas de este domingo en el cruce de Ahualulco y Atotonilco en dicho sector, cuando Abel López cometió el error donde su otro hijo de siete años también sufrió lesiones de gravedad que lo mantienen hospitalizado.



Según los primeros reportes policiales, la familia salió de un convivio ya muy entrada la madrugada, dirigiéndose a su casa junto a otros conocidos que dejarían en sus casas por vivir en la misma colonia.



Debido al presunto estado de ebriedad con que manejaba el conductor, repentinamente perdió el control el Jetta en que se desplazaban y se impactó contra la base del objeto fijo, generando el encontronazo del que no pudieron salir bien librados.



Y es que durante varios minutos, los accidentados solicitaron una ambulancia al Servicio estatal de emergencias pero no obtuvieron respuesta, siendo un automovilista que pasaba por el lugar con se detuvo para brindarles auxilio.



Esto porque en su propio auto trasladó a la familia hasta las instalaciones del Hospital Ixtlero, donde la pequeña Arleth dejó de existir minutos después, al no soportar las secuelas de las lesiones sufridas durante el encontronazo.



Mientras eso ocurría, agentes municipales ponían bajo arresto al causante de los males, que quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio culposo…en contra de su propia hija.